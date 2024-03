Masernschutzgesetz in Aktion 2096 Bußgelder für Masern-Impfverweigerer in NRW

Deutlich seltener kam es in den Kreisen und Städten zu Betretungsverboten etwa für ungeimpfte Kita- oder OGS-Kinder sowie zu Tätigkeitsverboten, etwa bei Pflegekräften in Heimen. Die Abfrage ergab, dass es im Jahr 2023 nur zwei Tätigkeitsverbote gab, jeweils eines in Remscheid und im Rheinisch-Bergischen Kreis sowie elf Betretungsverbote, sechs davon allein in Essen. Dort kam es jüngst mit fünf gemeldeten Infektionen zu einem Ausbruch. Die Stadt appellierte in dieser Woche an alle Bürger, ihren Impfstatus überprüfen zu lassen und Impfungen gegebenenfalls nachzuholen.