Sanierungsstau Marode Straßen und Brücken in NRW ade – Rekordinvestitionen kommen

Wesentliche Bausteine des in den kommenden Jahren abzuarbeitenden Sanierungsprogramms hatte er bereits im November vorgestellt: Demnach sollen in den nächsten zehn Jahren unter anderem rund 400 Brückenbauwerke in NRW ersetzt werden. Als Einstieg stehen allein in diesem Jahr für 35 Brücken Ersatzneubauten an. In die Instandsetzung von Tunnelbauwerken im Bereich von Bundes- und Landesstraßen müssen demnach bis 2030 rund 213 Millionen Euro investiert werden.