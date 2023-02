A45-Brückendesaster Opposition erhöht mit Untersuchungsausschuss Druck auf Wüst

Das Problem ist längst nicht nur auf die A45 beschränkt. Erst am vergangenen Freitag hatte Krischer erklärt, das Land wolle in diesem Jahr an Landes- und Bundesstraßen 67 Brücken neu bauen, sanieren oder Instandhaltungsarbeiten an ihnen durchführen. Das wären drei mehr als im vergangenen Jahr. Dem gegenüber steht ein gewaltiger Sanierungsstau.