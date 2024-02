Treffen in Marl AfD-Landesparteitag beginnt begleitet von Protesten

Während des AfD-Parteitags mit gut 700 Delegierten in einer Marler Eventhalle kam es ganz in der Nähe zu Gegenkundgebungen. Aufgerufen zu einer Demonstration gegen die AfD-Veranstaltung hatte unter anderem der Deutsche Gewerkschaftsbund DGB. Zu der Kundgebung kamen am Vormittag laut Veranstaltern rund 800 Menschen. Die Polizei sprach von etwa 400 Teilnehmern. Schon bei der Zufahrt zu der Eventhalle wurden die AfD-Delegierten von lautstark protestierenden weiteren etwa 100 Demonstranten empfangen.