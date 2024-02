Vincentz als Landesvorsitzender bestätigt Rund 2000 Teilnehmer bei Demo gegen die AfD in Marl

Der Vorsitzende der nordrhein-westfälischen AfD, Martin Vincentz, ist für weitere zwei Jahre klar im Amt bestätigt worden. Ein Parteitag in Marl wählte den 37-jährigen Mediziner am Samstag mit 78,33 Prozent der Stimmen erneut an die Spitze der AfD NRW. 470 Delegierte stimmten für Vincentz, 130 gegen ihn und 18 enthielten sich. Einen Gegenkandidaten hatte Vincentz nicht. Für AfD-Verhältnisse gilt das Wahlergebnis als sehr gut.