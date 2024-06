„ARD Story: Konfrontation“ Hendrik Wüst – vom Grünen-Fresser zum Grünen-Versteher

Man ahnt es. So ein Chaot konnte nie und nimmer Bundeskanzler werden. Hendrik Wüst hingegen schon: Akkurat, klar, effizient, diszipliniert, gründlich. So kommt der stets jugendlich wirkende CDU-Politiker im Gespräch und im Film Feldenkirchens rüber, der am Montag um 22.50 Uhr im Ersten zu sehen war. In dem sehr wohlwollenden Porträt samt angenehmer Gesprächsatmosphäre kann sich Wüst entwickeln. Gedanklich steht er schon in der Reihe Angela Merkel – Olaf Scholz – Hendrik Wüst. „Wir sind alle nördlich des Weißwurstäquators zu Hause“, meint der Christdemokrat mit Blick auf die kühle Zurückhaltung als wesentliche Charaktereigenschaft dieser Reihe. In einem deutschen Kanzleramt hat wohl seit 2005 keiner mehr mit großen Emotionen eine Chance.