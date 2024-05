102-jährige Holocaust-Überlebende Margot Friedländer erhält Mevlüde-Genç-Medaille

Margot Friedländer stammt aus einer jüdischen Familie. Sie wurde im Juni 1944 ins Konzentrationslager Theresienstadt deportiert, überlebte den Holocaust und wanderte 1946 nach New York aus. 2003 kehrte sie auf Einladung des Berliner Senats ein erstes Mal nach Deutschland zurück, weitere Aufenthalte folgten. 2010 ließ sich Friedländer dauerhaft in einem Seniorenheim in Berlin nieder und wurde wieder eingebürgert. Seither engagierte sie sich als Überlebende und Zeitzeugin des Holocaust in der Erinnerungsarbeit, mit Lesungen und Vorträgen und vor allem bei hunderten Besuchen an Schulen.