Minister über das neuen Finanzkriminalamt „Wir gehen jetzt gezielt an die Großen ran“

Optendrenk Wir müssen natürlich Erfolge publik machen. Beim Hawala Banking wurden in einem Verfahrenskomplex rund 170 Millionen Euro eingezogen. Das ist schon eine stattliche Hausnummer. Es wird aber nicht so laufen, dass wir einen Steuer-Mehrertrag von X anpeilen. Es geht darum, Steuerhinterziehung und illegale Geldströme aufzudecken, die dann im Idealfall in Verurteilungen gipfeln. Internationale Institutionen wie die Financial Action Task Force haben Deutschland ja leider bescheinigt, dass wir bislang gar nicht über die Strukturen verfügen, um gegen diese Delikte vorzugehen. Das stellen wir in Nordrhein-Westfalen nun ab.