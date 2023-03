Nach Kutschaty-Rücktritt Marc Herter führt NRW-SPD bis August

Nach dem Rücktritt von Thomas Kutschaty als SPD-Parteichef in Nordrhein-Westfalen sind am Freitagabend in Dortmund die führenden Gremien zusammenzukommen, um das weitere Vorgehen zu beraten. Eingeladen hatten dazu die scheidende Generalsekretärin Nadja Lüders und der stellvertretende Parteivorsitzende, Hamms Oberbürgermeister Marc Herter. Zunächst kam das Präsidium zusammen, eine Stunde später tagte der Landesvorstand.