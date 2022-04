Untersuchungsausschuss zur Flutkatastrophe : Chef der Staatskanzlei gibt zu „Mallorca-Gate“ Auskunft

Düsseldorf Voraussichtlich an diesem Freitag wird Nathanael Liminski (CDU) im Untersuchungsausschuss im Landtag erklären, wann NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst über den „Mallorca-Gate“ informiert war.

Aufklären muss Liminski dann auch, wann Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) vom umstrittenen Geburtstags-Abendessen für Heinen-Essers Ehemann in einem Restaurant auf der spanischen Ferieninsel am 24. Juli 2021 wusste. Dieses hatte letztlich zum Rücktritt der Ministerin geführt und rückt ihre Kabinettskollegen Ina Scharrenbach und Stephan Holthoff-Pförtner (beide CDU) wegen deren Teilnahme in den Fokus. Scharrenbach steht unter Druck, weil sie laut Dokumenten der Landesregierung zum Zeitpunkt der Feier auf Mallorca Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP), Wissenschaftsministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen (parteilos) und wohl auch Heinen-Esser selbst vertreten musste, wobei die Vertretung für Heinen-Esser nur bis zum 21. Juli angesetzt war. Heinen-Esser hatte später von einem „Büroversehen“ gesprochen. Scharrenbach war zudem als Vertretung für den damaligen Verkehrsminister Wüst vorgesehen, musste dies aber nicht mehr übernehmen, weil Wüst flutbedingt seinen Urlaub abgebrochen hatte. Laut Paragraf 6 der Geschäftsordnung der Landesregierung hätten sowohl Scharrenbach als auch Holthoff-Pförtner die Staatskanzlei über ihre Auslandsreise informieren müssen.

„Wir begrüßen es, wenn die Landesregierung in der Mallorca-Affäre endlich reinen Tisch machen will“, sagte die Parlamentarische Geschäftsführerin der SPD-Landtagsfraktion, Sarah Philipp. „Warum sie dafür den Chef der Staatskanzlei vorschickt, lässt allerdings nur einen Schluss zu: Offenbar soll hier jemand die Schuld auf sich nehmen, um die Affäre von Ministerpräsident Wüst fern zu halten. Das wird aber nicht funktionieren.“ Sollte es stimmen, dass Wüst bereits um den 24. März von der Feier Kenntnis erlangt habe, hätte er die Öffentlichkeit bei seinem Besuch in Bad Münstereifel am 29. März ganz offenbar getäuscht, so Philipp. „Denn dort hat er kein Wort über diese Erkenntnisse verloren, obwohl er auf die Mallorca-Reise seiner damaligen Umweltministerin direkt angesprochen worden war.“ Sollte er schon vorher Bescheid gewusst haben, hätte er sich zum Mitwisser in dieser ganzen Affäre gemacht. „Dann stellt sich die Frage, ob hier eine Affäre unter der Decke gehalten werden sollte“, betonte SPD-Politikerin Philipp.