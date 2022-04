Zufälliges Treffen nach „Mallorca-Gate“ : Europaminister zeigt frotzelndem Staatssekretär „Stinkefinger“

Düsseldorf/Berlin Die sogenannte „Mallorca-Affäre“ um die zurückgetretene NRW-Ministerin Heinen-Esser sorgt weiter für Gesprächsstoff. NRW-Europaminister Stephan Holthoff-Pförtner hat am Berliner Flughafen eine rüde Geste gezeigt.

Am Freitagnachmittag reagierte Nordrhein-Westfalens Europaminister Stephan Holthoff-Pförtner (CDU) am Berliner Flughafen auf eine Frotzelei des Duisburger SPD-Bundestagsabgeordneten Mahmut Özdemir (SPD) in aller Öffentlichkeit mit der „Stinkefinger-Geste.“ Der Minister bestätigte den Vorfall am Samstag der Deutschen Presse-Agentur.