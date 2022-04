Untersuchungsausschuss zur Flutkatastrophe in NRW : Ex-Ministerin Heinen-Esser bricht in Tränen aus

Ex-Ministerin Heinen-Esser bricht in Tränen aus

Untersuchungsausschuss zur Flutkatastrophe in NRW

Düsseldorf Die ehemalige Umweltministerin Ursula Heinen-Esser (CDU) ist bei ihrer erneuten Vernehmung im Untersuchungsausschuss zur Flutkatastrophe 2021 in Tränen ausgebrochen.

Das sagte Heinen-Esser am Freitag mit tränenerstickter Stimme.Es tue ihr auch sehr leid, dass Gäste der Geburtstagsfeier ihres Mannes in die Kritik geraten seien. Die 56-Jährige bestand aber auf ihrer Version, wegen ihrer Tochter und deren Freunden nach Mallorca zurückgereist zu sein, nicht wegen der Feier anlässlich des Geburtstags ihres Mannes.

Korrekturbedarf an ihrer früheren Aussage sehe sie nicht, sagte Heinen-Esser, die am Freitag erstmals in Begleitung einer Rechtsanwältin als Zeugenbeistand erschienen war. Sie habe sich auch fachlich nichts vorzuwerfen.