Auftritt bei „Maischberger“ Hendrik Wüst hält sich Kanzlerkandidatur offen

Bei der Begrenzung irregulärer Migration forderte Wüst entschiedenere und schnellere Maßnahmen vor dem Spitzentreffen von Bund und Ländern an diesem Mittwoch. „Noch so ein Jahr on top, immer noch mehr Menschen obendrauf, wird uns an die Grenzen dessen bringen, was überhaupt noch geht“, sagte Wüst. Nach dem großen Flüchtlingszugang 2023 sei davon auszugehen, dass es auch dieses Jahr so weitergehe. „Aber unsere Systeme ächzen“, sagte der CDU-Politiker. „Knapp die Hälfte der Menschen, die zu uns kommen, haben kein dauerhaftes Recht, hier zu sein.“