Magdalena Möhlenkamp im Gespräch „Die SPD braucht mehr Impulse von außen“

Möhlenkamp: Ich mache ehrenamtlich weiter Politik, vor allem als Sachkundige Bürgerin der SPD im Stadtrat und als Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Juristinnen und Juristen Bonn/Rhein-Sieg/Euskirchen sowie dort im Bundes- und Landesvorstand. Gern würde ich heute meinen Beitrag dazu leisten, dass die Menschen der SPD in NRW morgen wieder ihr Vertrauen schenken. Wenn man so lange dabei ist wie ich, sich auch vielfältig engagiert hat, lässt man da ja auch einiges an Herzblut und möchte etwas zum Positiven verändern.