Machbarkeitsstudie vorgelegt : Grüne: NRW kann bis 2040 klimaneutral sein

Düsseldorf Die Grünen-Landtagsfraktion hat ein 444 Seiten starkes Gutachten in Auftrag gegeben, wie NRW das 1,5-Grad-Ziel noch erreichen kann. Der Plan sieht unter anderem einen Ausstieg aus der Braunkohle bis 2030 und mehr Anstrengungen bei der Gebäudesanierung vor.

Es ist eine 444 Seiten starke Kampfansage an die Landesregierung, was Grünen-Fraktionschefin Verena Schäffer und die energiepolitische Sprecherin, Wibke Brems, am Donnerstag präsentierten. In dem Gutachten mit dem etwas sperrigen Titel „Wie kann Nordrhein-Westfalen auf den 1,5-Grad-Pfad kommen?“ skizziert ein Team von Wissenschaftlern rund um den Mathematiker Karl-Martin Hentschel, mit welchen konkreten Maßnahmen das bevölkerungsreichste Bundesland bis 2040 klimaneutral werden könnte.

Hentschel erläuterte, dass zur Erreichung der Ziele der Ausstieg aus der Kohle bis 2030 erfolgen müsse. Bis 2035 sei es realistisch, den Stromsektor insgesamt treibhausgasneutral zu machen. Da NRW aber nicht über genügend Flächen für Wind- und Solarenergie verfüge, müsste man auch auf Energieimporte setzen. Der Verkehrssektor könne – mit Ausnahme des Fliegens – bis 2035 klimaneutral sein. „Die Kondensstreifen sind nun mal nicht abzuschaffen“, sagte Hentschel. Man sei aber in der Lage, unvermeidbare Emissionen etwa durch Wiederaufforstung auszugleichen. Derzeit seien 25 Prozent der Fläche in NRW bewaldet, zwölf Prozent zusätzlich müssten für den Ausgleich unvermeidbarer Emissionen her. „Das ist deutlich billiger als alle technischen Methoden, die es gibt“, so der Wissenschaftler. Diese fallen Hentschel zufolge etwa in der Zementindustrie sowie in der Landwirtschaft an. Die übrige Industrie und der Gebäudesektor ließen sich bis 2040 klimaneutral betreiben.