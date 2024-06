Forschung und Industrie Luft- und Raumfahrt made in NRW – das Land will höher hinaus

Zuvor hatte Landesverkehrsminister Oliver Krischer (Grüne) betont, dass die Forderungen der FDP kaum über das hinaus gingen, was die Landesregierung doch bereits in Angriff genommen habe. So ist eine Landesstrategie für die Luft- und Raumfahrt in der Tat in der Vorbereitung. Netzwerkarbeit werde schon betrieben, Förderungen würden bereits in großem Umfang realisiert, und das Engagement beim Standortmarketing sei erhöht worden: „Das führte beispielsweise auch zur erfolgreichen Ansiedlung von Rheinmetall am Standort Weeze“, so der Minister. Insgesamt sei man sich einig darin, die Branche stärken zu wollen.