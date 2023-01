Nach der Räumung von Lützerath NRW-Ministerpräsident dankt friedlichen Demonstranten

Der Kohlekompromiss mit dem Energiekonzern RWE und das Aus für Lützerath bleiben ein Schmerzpunkt für die Grünen. Die Wirtschaftsministerin und stellvertretende Ministerpräsidentin Mona Neubaur (Grüne) bemühte sich am Dienstag einmal mehr darum, wieder einen Schulterschluss mit der Klimabewegung zu finden. „Die letzten Wochen waren ’ne harte Zeit für die Grünen. Auch für mich“, sagte sie: „Ich möchte betonen, dass ich die Kritik der Klimaschutzbewegung an unseren Beschlüssen in Ordnung ist und für mich aus der Perspektive der Klimaschutzbewegung auch nachvollziehbar ist.“