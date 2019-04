Missbrauchsfall Lügde : NRW-Innenminister Reul will Campingplatz noch einmal absuchen lassen

Lügde Der schwere Missbrauchsfall auf dem Campingplatz in Lügde treibt den NRW-Innenminister weiter um. Herbert Reul will den Tatort erneut absuchen lassen.

Die im Fall Lügde ermittelnde Staatsanwaltschaft Detmold hatte allerdings bereits am 17. April mitgeteilt, dass sie sämtliche Funde im Zusammenhang mit den Abrissarbeiten auf dem Campingplatz als "nicht beweiserheblich" für das Verfahren einstuft. "Die letzten Funde überwiegend veralteter Datenträger ungeklärter Herkunft besitzen keinerlei Relevanz und haben das Ermittlungsverfahren auch in keiner Weise gefördert", hieß es damals in einer Mitteilung der Behörde.

Es sei "auch nicht ersichtlich, in welcher Weise weitere in den bereits durchsuchten und freigegebenen Arealen auf dem Campingplatz aufgefundene Gegenstände die Beweisführung in dem Verfahren beeinflussen sollten", erklärte die Behörde weiter. "Deshalb wird die Polizei in Bezug auf das Missbrauchsverfahren keine weiteren Ermittlungen auf dem Campingplatz zu den zuletzt aufgefundenen Videokassetten und sonstigen Datenträgern sowie zum festgestellten Geräteverschlag des Hauptbeschuldigten durchführen."