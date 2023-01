Krise bei der Ökopartei Linke stößt in die grüne Lützerath-Flanke

Die Flanke bei den Grünen steht sperrangelweit offen. Und genau in diese Öffnung drängt nun mit aller Macht die Linke. Bei einer Demonstration vor der Landesparteizentrale am vergangenen Dienstag waren auffallend viele Linken-Plakate zu sehen. Am 8. Januar zog zudem die Steinfurter Linken-Bundestagsabgeordnete und NRW-Landessprecherin Kathrin Vogel ins besetzte Lützerath ein. Schützenhilfe lieferte zudem die Bundesvorsitzende Janine Wissler, die ebenfalls ins Rheinische Revier reiste. „Zusammen mit der CDU haben die Grünen in NRW ihr eigenes Programm verraten auch die Menschen in der Region verraten und verkauft an RWE. Und das nehmen wir nicht hin“, sagt Vogler in die Kamera.