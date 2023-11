„Positive Tendenz“ Linke NRW hofft auf Aufbruch nach Wagenknecht-Austritt

Die Kampagne der Linken im Bund zur Erneuerung der Partei hat Aufbruchstimmung bei der Landespartei in Nordrhein-Westfalen ausgelöst. Rund eine Woche nach dem Bundesparteitag in Augsburg zeichne sich eine Tendenz zu mehr Eintritten als Austritten in die Partei ab, sagte eine Sprecherin der NRW-Linken der Deutschen Presse-Agentur. Eine konkrete Auswertung werde derzeit noch vorbereitet.