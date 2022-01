Vorsitzender auf Platz zwei der Landesliste : Linke in NRW nominiert Kandidaten für Landtagswahl

Jules El-Khatib, Sprecher der Linken in NRW, steht auf Platz zwei der Landesliste. Foto: DIE LINKE NRW

Mülheim/Ruhr Die Linke in Nordrhein-Westfalen rüstet sich für den Wahlkampf: Am Samstag nominiert die Partei in einer Online-Versammlung ihre Kandidaten und Kandidatinnen für die Landtagswahl am 15. Mai.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Auf Platz eins und zwei der Landesliste kandidieren die Soziologin Carolin Butterwegge und Jules El-Khatib, der einer der beiden Landesvorsitzenden der Partei ist. Das elektronische Wahlergebnis soll am Sonntag per Urnenwahl bestätigt werden.

Der Mann von Carolin Butterwegge, Armutsforscher Christoph Butterwegge, war 2017 für die Linken als Kandidat bei der Bundespräsidentenwahl angetreten. Die Linke sitzt in Nordrhein-Westfalen derzeit nicht im Landtag, bei der Landtagswahl im Jahr 2017 war sie an der Fünf-Prozent-Hürde gescheitert. Umfragen zufolge kann die Linke auch bei der Landtagswahl am 15. Mai nicht mit dem Wiedereinzug ins Parlament rechnen.

(bora/dpa)