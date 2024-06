Unternehmertag NRW Lindner verspricht Firmen Steuerentlastungen

Lindner warnte davor, sich zu stark an dem zu orientieren, was die USA gerade mit dem Inflation Reduction Act vormachten, also einem umfänglichen Subventionsprogramm in klimafreundliche Technologien. Er prophezeite, dass die USA diesen Kurs mit einer massiven Überschuldung nicht lange würden durchhalten können. „Die expansive Fiskalpolitik der USA hat die Preisentwicklung angeheizt.“ Entsprechend könnte die US-Notenbank auch anders als die Europäische Zentralbank (EZB) keine Zinswende einleiten.