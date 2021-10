Regierungswechsel in Düsseldorf : Liminski soll unter Wüst Chef der Staatskanzlei bleiben

Düsseldorf NRW-Ministerpräsident Armin Laschet wird voraussichtlich in der kommenden Woche Platz für seinen Nachfolger Hendrik Wüst machen. Für Konstanz in der nur noch sieben Monate dauernden Legislaturperiode soll der Chef der Staatskanzlei sorgen.

Wüst stellt sich an diesem Samstag zunächst zur Wahl als CDU-Landesvorsitzender, voraussichtlich kommenden Mittwoch soll er dann mit nur einer Stimme Mehrheit von CDU und FDP zum NRW-Ministerpräsidenten gewählt werden. Auch in der Partei hält der Neue offenbar an altbewährtem Personal fest: So soll Generalsekretär Josef Hovenjürgen nach Information aus Parteikreisen ebenfalls sein Amt behalten.