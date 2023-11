Umstrittener Besuch in Köln Liminski nennt Taliban-Auftritt „gezielte Provokation“

Der Bundesvorstand des Islamverbandes hat sich von dem Taliban-Auftritt distanziert. „Die Ditib lehnt, gemeinsam mit all ihren Verbandsstrukturen, jede – auch nur geistige – Nähe zu Taliban oder anderen Extremisten ab“, heißt es in einer am Montag in Köln verbreiteten Erklärung. „Wir distanzieren uns in aller Entschiedenheit unmissverständlich von Extremismus, Terror und Gewalt. Wir verurteilen den Auftritt der Taliban in Deutschland aufs Schärfste und erwarten von den staatlichen Einrichtungen ebenfalls eine lückenlose Aufklärung.“