Leutheusser-Schnarrenberger korrigiert Aussagen „Natürlich haben Ausländer ein Versammlungsrecht“

Auch wenn im Artikel 8 des Grundgesetzes im damaligen historischen Kontext ein Recht der Deutschen formuliert worden sei, sei in der Versammlungsgesetzgebung der Länder, die seit 2006 die Zuständigkeit dafür hätten, von allen Menschen die Rede. Insofern gebe es deswegen jetzt keinen akuten Änderungsbedarf am Grundgesetz. Wenn es denn aber überarbeitet werde, „dann könnte man da auch statt „alle Deutschen“ einfach „alle“ schreiben - so wie es in den anderen Grundrechten auch der Fall ist“.