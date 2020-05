Tag der Befreiung : Leutheusser-Schnarrenberger: „Jeden Tag den Antisemitismus bekämpfen“

Gefangene des Konzentrationslagers Mauthausen jubeln ihren amerikanischen Befreiern zu. Foto: dpa

Düsseldorf Am 8. Mai 1945 endete der Zweite Weltkrieg. In Deutschland entbrennt eine Debatte darüber, den Tag zum Feiertag zu erklären. Die Antisemitsmusbeauftrage der NRW-Landesregierung, Sabine Leutheusser-Schnarrenberger fordert, an jedem Tag den Hass gegen Juden zu bekämpfen.

Angesichts des Tags der Befreiung hat die Antisemitismusbeauftragte des Landes Nordrhein-Westfalen, Sabine Leutheusser-Schnarrenberger, vor einem Nachlassen im Kampf gegen Judenhass gewarnt. Die FDP-Politikerin sagte unserer Redaktion: „Der Tag der Befreiung, der 8. Mai, erinnert uns jährlich an die schlimmsten Menschheitsverbrechen der Geschichte, begangen aus einer menschenverachtenden völkischen Ideologie des Rassismus und Antisemitismus heraus.“ Diese Erinnerung werde gerade von den überlebenden Zeitzeuginnen und Zeitzeugen in unglaublich beeindruckender und prägender Weise wach gehaltenen und besonders jungen Menschen in Bildungseinrichtungen vermittelt.

Leider werde es in einigen Jahren kaum mehr Zeitzeugen geben. Ihr Erleben und ihre Lebensgeschichten dürften nicht in Vergessenheit geraten, forderte die Antisemitismusbeauftrage. „Der Tag der Befreiung ist ein wichtiges Datum der Erinnerung und des Gedenkens, den Kampf gegen Antisemitismus müssen wir hingegen an jedem Tag führen.“

Die Grünen in NRW forderten derweilen einen bundesweiten Feiertag. Die Parteichefs Mona Neubaur und Felix Banaszak erklärten: „Die heute lebenden Generationen sind nicht für die Verbrechen in und durch Nazi-Deutschland verantwortlich. Als Nachgeborene sind wir aber sehr wohl dafür verantwortlich, unsere Geschichte zu kennen – und zu verhindern, dass sie sich wiederholt.“ Die Morde von Hanau seien vor elf Wochen verübt worden, der antisemitische Anschlag von Halle liege sieben Monate zurück, der Mord an Walter Lübcke kein ganzes Jahr und die Taten des NSU erst wenige Jahre. „All diese und unzählige weitere rassistisch und antisemitisch motivierte Verbrechen haben uns deutlich vor Augen geführt, dass Faschismus und Menschenfeindlichkeit in unserem Land weiterhin töten“, so die Grünen-Politiker. „Die hasserfüllte Sprache der heutigen Faschisten in der AfD und darüber hinaus bereiten dafür den Nährboden.“