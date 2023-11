Antisemitismusbeauftragte Leutheusser-Schnarrenberg „Bei Versammlungsanmeldung Staatsangehörigkeit prüfen“

Gegenwind zu dem Vorstoß kommt „Westpol“ zufolge von NRW-Justizminister Benjamin Limbach (Grüne). Er verwies demnach auf das geltende Versammlungsgesetz in NRW, das „jeder Person das Recht zu friedlichen Versammlungen, unabhängig von der Staatsangehörigkeit“ gebe. Dies sei eine grundsätzliche Entscheidung, an der festzuhalten sei, so Limbach laut WDR. Generelle Versammlungsverbote für Nicht-EU-Ausländer seien aus seiner Sicht die falsche Reaktion – und zudem „rechtlich unzulässig“ und praktisch „nicht realisierbar“. Entscheidend sei „die Friedlichkeit der Versammlungen, nicht die Staatsangehörigkeit ihrer Teilnehmerinnen und Teilnehmer“.