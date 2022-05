Krise durch den Krieg in der Ukraine : Neue Leitungen, Grubengas, Anreiz zum Sparen – das steht im NRW-„Aktionsplan“ für Energiesicherheit

Anlagen einer Erdgasverdichterstation nahe der deutsch-polnischen Grenze. Deutschland will loskommen von russischem Gas. Foto: dpa/Patrick Pleul

Düsseldorf Eine „kraftvolle Sofort-Agenda“ nennt Ministerpräsident Hendrik Wüst den Plan. Es geht um mehr Möglichkeiten für Erneuerbare, um mehr heimische Gasförderung und auch um Maßnahmen, die sich auf Privathaushalte auswirken.

Nordrhein-Westfalen will die Förderung von Grubengas vorantreiben, Strom- und Gasleitungen schneller ausbauen, Genehmigungsverfahren rascher abwickeln und Firmen wie Privatleuten beim Energiesparen auf die Sprünge helfen. Das sind Teile des Aktionsplans „Krisenfestes Energiesystem für Nordrhein-Westfalen“, den die Landesregierung beschlossen hat.

Gas aus anderen Quellen NRW will mehr Gas aus anderen Quellen beziehen. Etwa aus Algerien: Pipelines von dort nach Spanien und Italien seien nicht ausgelastet. Insgesamt verfüge die Europäische Union „über erhebliche ungenutzte Importkapazitäten von außerhalb des Kontinents“, führt der Aktionsplan aus. In den Niederlanden wäre die weitere Ausbeutung von Gasvorkommen in Groningen möglich, bei denen die Förderung eigentlich Mitte des Jahres auslaufen soll. „Das kann noch mit den Niederlanden verabredet werden“, erklärte NRW-Energieminister Andreas Pinkwart (FDP) bei der Präsentation des Konzeptes. Dafür könne man die Förderung von Erdgas in der Nordsee erleichtern.

Eigenes Erd- und Grubengas Man solle die Potenziale in Deutschland nutzen, so Pinkwart. „In Deutschland wurden im Jahr 2021 knapp 5,2 Milliarden Kubikmeter Erdgas gefördert. Das entspricht knapp fünf Prozent des jährlichen Gasverbrauchs“, führt der Aktionsplan dazu aus. „Die geschätzten sicheren und wahrscheinlichen Erdgasreserven liegen derzeit bei 32,4 Milliarden Kubikmeter.“ Man wolle den Austausch mit dem Land Niedersachsen intensivieren, in dem die größten Erdgaslagerstätten in Deutschland liegen.

In NRW wiederum gibt es Grubengas In den ehemaligen Steinkohlerevieren. „Nach einem von der Landesregierung beauftragten Gutachten sind in Nordrhein-Westfalen mit Stand 2019 noch technisch verwertbare Gasvolumina von jährlich rund 197 Millionen Kubikmeter mit abnehmender Tendenz für die Stromerzeugung vorhanden“, heißt es im Aktionsplan. „Gerade vor dem Hintergrund der aktuellen Krisensituation sollten diese weiterhin genutzt werden.“ Damit das dauerhaft wirtschaftlich sinnvoll ist, müsste es aber vermutlich Fördermittel geben.

Infrastruktur ausbauen Nach Auffassung der Landesregierung sind Netzverstärkungen nötig, und zwar kurzfristig. „Seit Veröffentlichung der Energieversorgungsstrategie NRW im Juli 2019 haben die Landesbehörden in Nordrhein-Westfalen rund 200 Kilometer an Energieleitungen genehmigt (davon rund 150 Kilometer Stromleitungen und 50 Kilometer Gasleitungen)“, erläutert der Aktionsplan. Man habe damit maßgeblich zum bundesweiten Netzausbau beigetragen: „Dennoch muss das Tempo weiter erhöht werden.“ NRW ist ein Transitland für Flüssiggas aus Belgien und den Niederlanden.

Planung und Genehmigungen für Erneuerbare Für den schnellen Ausbau erneuerbarer Energien muss der Landesentwicklungsplan geändert werden, erklärte Energieminister Andreas Pinkwart und versprach für die Regierung: „Wir werden das so vorbereitet haben, dass die neue Landesregierung unmittelbar eine Novelle des Landesentwicklungsplans vornehmen kann.“ Außerdem sollen mehr Photovoltaikanlagen auf Freiflächen ermöglicht werden, es soll mehr Biogas erzeugt werden, und es sollen Regelungen abgebaut werden, die den Ausbau erneuerbarer Energien hemmen. So sollen etwas die Transportgenehmigungen für die Teile von Windrädern schneller erteilt werden.

Kraftwerke bleiben am Netz Die geplanten Stilllegungen von Kohlekraftwerken sollen „ausgesetzt“ werden. Die Werke sollen übergangsweise am Netz bleiben oder, falls das rechtlich nicht möglich ist, zumindest als Reserve zur Verfügung stehen. Am Ziel des Kohleausstiegs möglichst bis 2030 will man zugleich festhalten.

Gas sparen Man sei mit Handwerk und Industrie im Gespräch: Es soll für Umstellungen auf energieeffizientere Anlagen und Arbeitsweisen Fördermittel und Fortbildungen geben. Auch sollen Unternehmen von Gas auf andere Brennstoffe umsteigen dürfen. Das sei kurzfristig mit Blick auf die Emissionen nicht vorteilhaft, aber „vertretbar“, so Minister Pinkwart. Im Übrigen schlägt die Landesregierung eine „befristete krisenbedingte Gasspar-Prämie“ vor, die „einen Rabatt bei freiwilligen Ga-seinsparungen gewährt“. Davon könnten auch private Haushalte profitieren.