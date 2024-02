Befragung an allen Schulen Lehrkräfte in NRW sind reihenweise völlig überlastet

Die Probleme hätten ihre Ursache wohl in bildungspolitischen Fehlentscheidungen der letzten 20 Jahre, so Çelik. Die jetzige Landesregierung müsse aber eine Perspektive anbieten, „über Parteidünkel hinweg, über die Legislaturperiode hinweg“. Die Gewerkschafterin forderte ein Bekenntnis des Schulministeriums zu konkreten Schritten: „In zehn Jahren wollen wir tatsächlich kleinere Klassen ermöglichen, wir wollen tatsächlich die curricularen Vorgaben noch mal evaluieren dahingehend: Was wird gebraucht, und was kann aber weg?“