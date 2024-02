Unterschiede zwischen Fächern Arbeitszeiterfassung – was die Lehrkräfte in NRW wollen

Info

Pflichtstunden Lehrer an Grund-, Haupt- und Realschulen geben 28 Unterrichtsstunden pro Woche, An Gymnasien, Gesamtschulen und im Regelfall an Berufskollegs sind es 25,5 Stunden, in Förderschulen 27,5.

Ermäßigung Der Pflichtstunden-Anteil wird ab dem 55. Lebensjahr um eine Stunde gesenkt, ab dem 60. Geburtstag um drei Stunden.