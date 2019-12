Externe Unterrichtsbesuche : Lehrerverbände kritisieren Qualitätsanalyse an NRW-Schulen

„Herr Lehrer, ich weiß was...“ Ob es das Richtige ist, sollen in NRW externe Unterrichtsprüfer im Rahmen der Qualitätsanalyse klären. Foto: Armin Weigel/dpa. Foto: dpa/Armin Weigel

Düsseldorf Der Philologen-Verband und die GEW halten den bürokratischen Aufwand durch die externen Unterrichtsprüfer für zu hoch - anders als die Bezirksregierungen. Lehrer würden dadurch über Gebühr belastet.

Anders als die Schulaufsicht halten Lehrerverbände die regelmäßigen externen Unterrichtskontrollen in NRW in der jetzigen Form für verzichtbar. Der Philologen-Verband zeigte sich am Montag irritiert über den internen Brandbrief der fünf NRW-Regierungspräsidenten an Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP), über den unsere Redaktion zuvor berichtet hatte. Zwar sei die in dem Brief zum Ausdruck kommende Sorge um die Qualität der Schulen in NRW berechtigt. Die Qualitätsanalyse in ihrer bisherigen Form trage aber nicht entscheidend zur Verbesserung bei.

Dies zeige sich schon daran, dass es dem Instrument in den fast 14 Jahren seines Bestehens eben nicht gelungen sei, zu einer Verbesserung der Pisa-Ergebnisse beizutragen: „Wenn fast 20 Jahre nach dem ersten Pisa-Schock die NRW-Schulen immer noch in allen Vergleichsstudien unbefriedigend abschneiden, ist das ein Zeichen dafür, dass die bisherigen Instrumentarien sich als untauglich erweisen“, teilte die NRW-Verbandsvorsitzende Sabine Mistler mit. Aufwand und Ertrag dieser Schulinspektion stünden in keinem angemessenen Verhältnis. Schulleitungen und Lehrer nähmen es als ein „bürokratisches Monstrum ohne erkennbaren Mehrwert“ wahr.

In NRW bekommen Schulen im Rahmen der Qualitätsanalyse in Abständen von etwa fünf Jahren drei Tage lang Besuch von externen Unterrichtsbeobachtern. Die Schulen können sich entweder selbst melden oder werden von den Bezirksregierungen ausgewählt. Die ausgesuchten Schulen werden dann aufgefordert, ihr Schulkonzept darzulegen. Die Unterrichtsbesuche sind in der Regel nicht angekündigt und dauern jeweils etwa 20 Minuten. Es folgen qualitative Interviews mit Lehrern und Schülervertretern.

Auch Maike Finnern, Landesvorsitzende der Lehrergewerkschaft GEW, forderte die Aussetzung der Qualitätsanalyse in ihrer jetzigen Form. Solange der Lehrermangel nicht behoben sei, gehe von der Qualitätsanalyse eine zu große Belastung aus. Dennoch sollte die Inspektion aus ihrer Sicht nicht dauerhaft abgeschafft werden. Auf die Analyse müsse aber eine Beratung und ein Coaching der Schulen folgen. „Bisher werden die Schulen mit den Ergebnissen allein gelassen“.