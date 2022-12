Auch Chancen für Seiteneinsteiger Landesregierung will „grundlose Teilzeit“ bei Lehrern einschränken

Düsseldorf · Mehr Menschen aus anderen Berufen sollen in NRW Lehrer werden – vor allem an Grundschulen, aber auch an Berufskollegs. Das sieht ein neues Konzept der Schulministerin vor. Auch sollen weniger Kräfte in Teilzeit arbeiten.

15.12.2022, 12:11 Uhr

Dem Lehrermangel soll Einhalt geboten werden. (Symbolbild) Foto: dpa/Caroline SeidSeidel-Dißmannel

Von Sina Zehrfeld Landespolitische Korrespondentin