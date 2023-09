Umfrage der Robert-Bosch-Stiftung Teilzeit-Lehrkräfte in NRW sind zu mehr Arbeit bereit

Ein Großteil der Lehrer, die in Teilzeit arbeiten, wäre durchaus bereit, mehr Schulstunden zu geben. Das ergab eine Umfrage der Robert-Bosch-Stiftung. Demnach gaben zwei Drittel der befragten Teilzeit-Lehrkräfte an, unter bestimmten Voraussetzungen aufstocken zu wollen. Als wichtigste Voraussetzung nannten 73 Prozent die Änderung vom sogenannten Deputatsmodell zu einem Arbeitszeitmodell, in dem auch nicht-unterrichtliche Tätigkeiten erfasst werden. Im bisherigen Modell werden lediglich die Unterrichtsstunden festgelegt. Alle übrigen Leistungen kommen hinzu, werden aber nicht als Arbeitszeit erfasst.