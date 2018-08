Lehrermangel in NRW: Kreativität allein reicht nicht

Düsseldorf Schulministerin Gebauer tut gut daran, ein ganzes Bündel von Notmaßnahmen gegen den Lehrermangel zu präsentieren. Am Ende aber wird sie die Frage beantworten müssen, ob sie alle Lehrer gleich bezahlen will.

Eins muss man Yvonne Gebauer lassen: Die nordrhein-westfälische Schulministerin hat beim Kampf gegen den Lehrermangel, der eigentlich eine Lehrerfalschverteilung ist, bewiesen, dass Bürokratie und Kreativität kein Widerspruch sein müssen. Wer Gebauer böse will, könnte allerdings sagen: Die Kreativität ist ein Ausweis der Verzweiflung. Die Ministerin selbst hält ihren Sechs-Punkte-Plan für eine Art Treppe: Schritt für Schritt aufwärts. Die Wahrheit dürfte in der Mitte liegen. Ja, Gebauer präsentiert nur Notnägel. Aber immerhin eine ganze Handvoll. Jetzt sollen also Oberstufenlehrer auf Zeit in der Sekundarstufe I unterrichten, um sich eine Stelle am überlaufenen Gymnasium zu verdienen. Gut möglich, dass das erfolgreicher ist als die Werbung für einen vorübergehenden Wechsel an die Grundschule – die Herausforderung für einen Gymnasialreferendar, etwa an eine Realschule zu gehen, dürfte kleiner sein als die, sich Drittklässlern zu stellen.