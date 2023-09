Unterschiede bei der Besoldung Lehrerausbildung in NRW – Ärger über Zwei-Klassen-System

Sie könne auch die Anstrengungen gegen den Lehrermangel torpedieren, warnte Sven Christoffer von Lehrer NRW. Denn Schulministerin Dorothee Feller (CDU) setzt darauf, möglichst viele Seiteneinsteiger an die Schulen zu holen. „Es wird aber kaum Seiteneinsteiger in der Sekundarstufe II geben, sondern an Grundschulen und in Sekundarstufe I“, so Christoffer. Gerade in diesem Bereich würden also mehr Menschen gebraucht, die ihre zukünftigen Kollegen dafür fit machen, eine Schulklasse im Griff zu haben.