Gefährliche Hip-Hop-Droge Lehrer warnen vor Schmerzmittelmissbrauch an Schulen in NRW

Der zunehmende Konsum des opioidhaltigen Schmerzmittels Tilidin unter Jugendlichen bereitet den Verantwortlichen an den Schulen Sorgen. Der Präsident des Nordrhein-Westfälischen Lehrerverbands, Andreas Bartsch, verlangte im Gespräch mit unserer Redaktion einen stärkeren Einsatz von Schulpsychologen und Sozialarbeitern: „Wie wollen wir die jungen Menschen vom Beruf des Lehrers überzeugen, wenn sie in unruhigen Klassen lernen müssen, überforderte Lehrer sehen, Gewaltausbrüche und Drogenmissbrauch an der Tagesordnung sind – etwa derzeit der vermehrte Konsum des Schmerzmittels Tilidin.“