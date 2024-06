„Ermutigendes Zeichen“ Lehrer-Lücke schließt sich langsam in NRW

Trotz steigenden Lehrerbedarfs geht die Zahl der unbesetzten Stellen an den knapp 4800 öffentlichen Schulen Nordrhein-Westfalens nach Angaben des Schulministeriums langsam zurück. Demnach sank sie seit Ende 2022 um etwa 2000 auf nunmehr rund 6000 unbesetzte Lehrerstellen landesweit. Gleichzeitig sei der Stellenbedarf in dem Zeitraum um rund 3600 auf 168 700 gestiegen. „Ursachen hierfür sind vor allem gestiegene Schülerzahlen, der fortschreitende Ausbau des Ganztags und die weitere Umsetzung der Inklusion“, erklärte das Ministerium am Mittwoch in Düsseldorf.