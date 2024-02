Befragung an allen Schulen Lehrer in NRW sind reihenweise völlig überlastet

Die GEW-Landesvorsitzende Ayla Çelik beklagte bei der Präsentation der Zahlen zahlreiche Missstände an den NRW-Schulen: „Eklatanter Lehrkräftemangel, unbesetzte Schulleitungsstellen, Raummangel, Sanierungsstau in Milliardenhöhe, immer mehr Aufgaben für Beschäftigte, ich sage nur ein paar Stichworte: Digitalisierung, Inklusion, Integration – und der Umgang mit den gesellschaftlichen Krisen“, zählte sie auf. Die Beschäftigten seien am Limit. Bildungsstudien belegten, dass das Arbeitspensum auf die Qualität gehe, so Çelik weiter. Die Lehrenden gingen über ihre Grenzen hinaus und könnten trotzdem nicht wirksam arbeiten, weil die Ressourcen fehlten. „Das demoralisiert und ist kräftezehrend.“