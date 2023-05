Vorsorge für Umstellung auf G9 Mehr Stellen denn je geplant – NRW will für Gymnasien ein Personalpolster schaffen

Das Land NRW will zum kommenden Schuljahr besonders viele Gymnasial-Lehrkräfte „auf Vorrat“ einstellen. Zum 1. August werden 1250 Stellen für Lehrerinnen und Lehrer ausgeschrieben, die zunächst nicht an den Schulen eingesetzt werden, an denen sie später dauerhaft bleiben, sondern vorläufig dort, wo Personal besonders dringend gebraucht wird – etwa an Grundschulen.