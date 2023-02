Energiewende in NRW „Solar auf dem Dach wird das neue Normal“

Das Bauministerium weist den Vorwurf der Untätigkeit zurück. Man habe Mitte Dezember einen Runderlass „Bauordnungsrecht – Ausbau von Erneuerbaren Energien“ im Vorgriff auf die zu ändernde Landesbauordnung erlassen. Der Erlass enthalte Hinweise zu Solaranlagen im Hinblick auf Abständen zu Brandwänden. „Der Erlass vereinfach die Nutzung von Erde, Sonne und Wind, die rund um das eigene Haus zu finden sind,“ sagte Ministerin Ina Scharrenbach. Die Änderung der Landesbauordnung befinde sich in der Ressortabstimmung, solle noch vor der Sommerpause in den Landtag eingebracht werden und zum Januar 2024 in Kraft treten. Um keine zwölf Monate beim Solarausbau zu verlieren, erfolge der Vorgriff per Runderlass. Dieser beinhalte, dass Bauämter auf Antrag eine Abweichung von den Abständen zu Brandwänden für Gebäude der Gebäudeklasse 1 und 2 zulassen können. Damit habe die Landesregierung Eigentümern von Reihen- oder Doppelhäusern das Aufbringen von Solar auf den Dächern umfassend ermöglicht. Wie ein Sprecher des Ministeriums erklärte, gebe es nach Rückmeldung der Unteren Bauaufsichtsbehörden zahlreiche Anträge dazu. „Des Weiteren wurde vor Dezember 2022 bereits eine Erlasslage zu Solar auf denkmalgeschützten Gebäuden erlassen. Auch dieser wird in der Praxis sowohl von Bauwilligen als auch von den Behörden breit angenommen“, so der Sprecher.