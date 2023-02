Energiewende in NRW “Solar auf dem Dach wird das neue Normal“

Nach einer Durststrecke nimmt der Ausbau von Photovoltaik-Anlagen in Nordrhein-Westfalen wieder an Fahrt auf. Wie der Landesverband Erneuerbare Energien (LEE) am Dienstag mitteilte, habe das Land mit neu installierten Solaranlagen und einer Leistung von 913 Megawatt (MW) wieder auf das Niveau des Rekordjahrs 2011 aufschließen können. Im Vergleich zum Vorjahr betrug das Plus 40 Prozent. Trotzdem reicht das nach Angaben von LEE NRW-Geschäftsführer Christian Mildenberger immer noch nicht aus. Um die Ausbauziele der Bundesregierung zu erreichen wären im Jahr mindestens 2000 MW nötig.