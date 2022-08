Umfrage-Ergebnisse : SPD verliert in NRW weiter, die Grünen legen zu

Eine Umfrage zeigt, dass die SPD in Nordrhein-Westfalen in der Wählergunst immer weiter abrutscht. Die Grünen dagegen können immer mehr Menschen überzeugen. Foto: dpa/Oliver Berg

Düsseldorf Nach der nordrhein-westfälischen Landtagswahl im Mai ist die SPD in der Wählergunst weiter abgerutscht. Laut Umfrage-Ergebnissen kämen die Sozialdemokraten bei einer erneuten Wahl derzeit nur noch auf 22 Prozent. Die Grünen legen dafür immer weiter zu.

Gut drei Monate liegt die Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen zurück. In dieser Zeit ist die SPD in der Wählergunst weiter abgerutscht. Laut aktuellem Sonntagstrend des Meinungsforschungsinstituts Insa im Auftrag der „Bild“-Zeitung kämen die Sozialdemokraten bei einer Landtagswahl derzeit nur auf 22 Prozent - 4,7 Prozentpunkte weniger als bei der Landtagswahl am 15. Mai.