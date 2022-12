Feierlicher Start Laumann verteidigt Pflegekammer gegen Angriffe

Die Pflegekammer NRW hat am Freitag in Düsseldorf feierlich ihre Arbeit aufgenommen. Das Gremium, dem künftig alle Pflegekräfte verpflichtend angehören sollen, war im Vorfeld massiv von Verdi und zahlreichen Pflegern kritisiert worden. NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) stärkte der Institution bei der Veranstaltung noch einmal den Rücken und brachte dafür ein Beispiel an: Fragen nach dem Pflegeschlüssel in einem Altenheim klärten die Kostenträger und die Einrichtungen miteinander. „Da sitzen in NRW natürlich die Pflegekassen und die Einrichtungen wie Caritas, Diakonie, Arbeiterwohlfahrt, private Pflegeverbände. Die kommen aber alle mit ihren Ökonomen. Die kommen nicht mit ihren Pflegekräften.“ Er wolle schon gerne, dass da die Pflege mit am Tisch sitze.