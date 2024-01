Laumann und Feller in Wien Von Österreich lernen – wie Deutschlands Nachbar Azubis schafft

Der Duft von Sägespänen erfüllt einen der Räume des Jugendcolleges. Selbst gezimmerte Möbel aus Paletten reihen sich aneinander. An Werktischen bauen mehrere junge Männer unter Anleitung einer Tischlerin gerade selbst entworfene Boxen. Sie sei selbst erstaunt, wie schnell die Schüler innerhalb von zwei Jahren Deutsch gelernt hätten, sagt die junge Frau. „Das Sprechen und das Arbeiten – das klappt sehr wohl“, sagt sie, ehe sie sich wieder ihren Schützlingen zuwendet. Laumann zieht die Luft ein. „Holz ist zum Werken auf jeden Fall schön“, sagt der gelernte Maschinenschlosser. „Lässt sich auch etwas einfacher bearbeiten als Stahl, da braucht man ja ganz andere Maschinen.“ Natürlich werden sie hier nicht alle am Ende in einer Schreinerei enden, aber zumindest bekommen sie erste Grundlagen in Sachen Handwerkszeug, Planung und Umsetzung an die Hand. Ein junger Somalier, der gerade etwas schüchtern unter den interessierten Blicken der NRW-Delegation letzte Hand an seine Box legt, erzählt, dass er in der kommenden Woche eine Erprobung bei einem Unternehmen hat. Mit etwas Glück bekommt er dann einen Ausbildungsplatz in Karosserietechnik. Man müsse viel mehr von den Erfolgsgeschichten berichten, sagt später Minister Laumann, als er den Organisatoren für deren Arbeit dankt.