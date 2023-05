Debatte über Medikamenten-Engpässe Laumann rechnet mit steigenden Krankenkassenbeiträgen

In einer aktuellen Stunde hat sich die nordrhein-westfälische Landespolitik mit der Medikamentenknappheit auseinandergesetzt. Man spüre neuerdings, dass Lieferketten nicht mehr so funktionierten wie früher, sagte NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) und sprach von „wirklich ernst zu nehmenden Engpässen in der Medikamentenversorgung“. Laumann begrüßte, dass der Bund ein Versorgungsmangel festgestellt und damit die Beschaffung nicht zugelassener Medikamente aus dem EU-Ausland möglich gemacht habe. „Im Übrigen passiert das etwa vier bis fünfmal im Jahr, dass der Bund davon Gebrauch macht, ohne dass es in einer Zeitung steht“, sagte er. Es sei nun an den Amtsapothekern der Kreise sowie im Falle von Großlkieferanten an den Bezirksregierungen, die Einfuhren zu genehmigen und zu kontrollieren. Über diese Mechanismen werde man die Arzneimittelsicherheit auch zu diesem Zeitpunkt sicherstellen können.