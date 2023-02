Ende der Corona-Pandemie “Die Heime haben jetzt offen zu sein“

Am Tag der 129. Regierungspressekonferenz zum Thema Corona hat NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) erfreuliche Zahlen im Gepäck. Es ist fast auf den Tag drei Jahre her, dass der erste Sars-Cov2-Fall in NRW nachgewiesen wurde. Die Kappensitzung in Gangelt markiert den Anfang der Corona-Krisenbewältigung. Doch an diesem Dienstag vermeldet Laumann, dass noch 4000 Menschen in den Krankenhäusern mit oder wegen Covid liegen. Von diesen müssten aber nur 311 auf der Intensivstation behandelt werden, 109 seien in der Beatmung. „Das sind alles Zahlen, die hätte ich auch vor zwei Jahren mal gerne gehabt“, sagt Laumann. Er habe vor der Stadthalle in Bielefeld am Rande einer Karnevalsveranstaltung von dem ersten Nachweis im Jahr 202 erfahren, sagt Laumann. „Ich glaube, dass damals keiner geglaubt hat, dass wir es mit einer Pandemie zu tun kriegen, die uns drei Jahre beschäftigt hat.“