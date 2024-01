Bremse für Transformation Laumann: Fachkräftemangel gefährdet Umbau der Wirtschaft

Der sich zuspitzende Arbeits- und Fachkräftemangel wird zu einer immer stärkeren Belastung für die sich wandelnde Wirtschaft: „Wir werden diese Veränderungen nicht hinkriegen, wenn wir nicht auch für die Berufe, die wir in diesem Bereich brauchen, die notwendigen Fach und Arbeitskräfte zur Verfügung stellen“, warnte NRW-Arbeitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) am Freitag in Düsseldorf. Ob die Transformation gelinge, hänge vor allem an den Arbeitskräften. Damit verbunden sei die wirtschaftliche Stärke des Landes in zehn oder 15 Jahren. Auch im Privaten merke er diese Entwicklung bereits, wenn er vor geschlossenen Fleischtheken im Lebensmittelhandel stehe oder aber Gaststätten erlebe, die aufgrund des Personalmangels die Anzahl der Ruhetage nach oben schraubten, sagte der Minister. „Viele Dingen finden einfach nicht mehr statt, weil man dafür schlicht und ergreifend nicht mehr das Personal hat.“ Der CDU-Politiker verlangte deshalb mehr Anstrengungen bei der Gewinnung von Arbeitskräften.