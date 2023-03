Minister-Streit um Krankenhäuser Laumann begrüßt Lauterbachs Kursschwenk

Laumann Ich glaube, dass der Bund erkannt hat, dass eine komplette Neudefinition der Leistungsgruppen zeitlich nicht geklappt hätte. Zudem hat es sicher auch in der Regierungskommission Stimmen gegeben, die unsere Krankenhausplanung in NRW als ziemlich vernünftig bezeichnet haben. Sie wird ja nicht nur von meinem Ministerium, sondern auch von den Krankenkassen, Krankenhäusern, der Ärzteschaft und den Pflegern mitgetragen. Der Bund will jetzt die von uns definierten 60 Leistungsbereiche zur Grundlage seiner Überlegungen machen. Das begrüße ich sehr.