Armin Laschet im Landtag : „Sind der Kapazitätsgrenze der Intensivstationen gefährlich nah“

Düsseldorf Im Düsseldorfer Landtag streiten die Parteien um den richtigen Umgang mit der Pandemie. Der Ministerpräsident verteidigt seine Herangehensweise und leistet sich nur einen kleinen Seitenhieb auf den Konkurrenten um die Kanzlerkandidatur aus Bayern.

NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hat im Düsseldorfer Landtag seine Corona-Politik verteidigt. Der Regierungschef sprach davon, dass die pandemische Lage erneut ernst sei. „Besonders die Lage auf den Intensivstationen spitzt sich von Tag zu Tag zu.“ Auch immer mehr jüngere Menschen müssten dort behandelt werden. „Wir kommen der Kapazitätsgrenze gefährliche nah.“ Man sei wieder nah an dem Punkt, ab dem geplante Operationen verschoben werden müssten. Laschet warnte, dass auch dies zu Schäden führen könne.

Der Ministerpräsident führte erneut an, dass er selbst schon am Ostermontag auf diese dramatische Lage hingewiesen und einen Brückenlockdown gefordert habe. „Das hat nicht jedem gefallen - im Gegenteil.“ Laschet beschwerte sich darüber, dass seine Idee einer vorgezogenen Bund-Länder-Runde lächerlich gemacht worden sei. „Hätten wir uns direkt nach den Ostertagen versammelt und wäre es nicht in den parteipolitischen Streit hineingezogen worden, wären wir weiter, als wir heute sind.“