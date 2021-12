Landtagswahl 2022 : Liminski scheitert mit Landtagskandidatur

Siegburg Er gilt als begnadeter Strippenzieher im Hintergrund. Doch bei dem Versuch, direkt in den Düsseldorfer Landtag einzuziehen, erleidet der Chef der Staatskanzlei eine Niederlage.

Einer der engsten Vertrauten von Ex-Ministerpräsident Armin Laschet, Nathanael Liminski, hat am Mittwochabend eine politische Niederlage einstecken müssen. Der Chef der Staatskanzlei wollte für den Rhein-Sieg-Kreis als CDU-Abgeordneter direkt in den Landtag einziehen. Daraus wird nun erst einmal nichts. Liminski musste sich am Abend in einer Stichwahl dem 43-jährigen Lokalpolitiker Sasacha Lienesch geschlagen, der genau wie Liminski aus Sankt Augustin stammt.